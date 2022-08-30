Що потрібно зробити, аби відмовитися від кредиту — Finance.ua

Що потрібно зробити, аби відмовитися від кредиту Вчора 13:01 — Кредит&Депозит

Що потрібно зробити, аби відмовитися від кредиту

Трапляються випадки, коли людина оформлює кредит, а потім життєві обставини змінюються і потреба в кредитних коштах відпадає. У такому разі можна відмовитися від кредиту.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту

Звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову. Повернути фінустанові кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

Якщо фінансова установа порушила ваші права, звертайтеся до Національного банку України.

Довідка Finance.ua:

перед підписанням кредитного договору потрібно уважно його почитати та розібратися з усіма умовами надання кредиту;



на сьогоднішній день існують законні і цілком реальні способи списання боргів, чи то прострочений за сплатою штраф, чи то рахунок за комунальні послуги, чи то кредит в банку;

у червні НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Це означає, що банкам стало дорожче брати кредити в НБУ, тож вони стали активніше залучати кошти від населення.



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