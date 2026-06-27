Що потрібно знати підприємцям про онлайн-платежі Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

Цифрова грамотність підприємця: що варто знати про онлайн-платежі, Фото: magnific

Для сучасного підприємця цифрові розрахунки — незамінний інструмент для роботи з клієнтами та партнерами. Онлайн-платежі забезпечують швидкість і зручність фінансових операцій, проте водночас підвищують вимоги до кібербезпеки та фінансової дисципліни.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

На що варто звернути увагу підприємцю під час роботи із онлайн-платежами

Використовуйте офіційні платіжні сервіси. Експерти радять користуватися лише офіційними банківськими сервісами та ліцензованими платіжними системами. Це дозволяє зменшити ризики шахрайства та забезпечити належний захист коштів.

Підключіть двофакторну автентифікацію. Навіть якщо сторонні особи дізнаються пароль, без додаткового підтвердження вони не зможуть отримати доступ до рахунку чи бізнес-кабінету.

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Регулярно стежте за історією операцій. Постійний контроль руху коштів допомагає оперативно виявляти підозрілі транзакції або можливі помилки в розрахунках.

Не передавайте конфіденційну інформацію. Лише власник рахунку повинен знати паролі, коди підтвердження та реквізити доступу до банківських сервісів. Памʼятайте, працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Використовуйте окремий рахунок для бізнесу. Це спрощує облік, підготовку звітності та контроль доходів.

Переваги онлайн-платежів для бізнесу:

швидке зарахування коштів;

зручність для клієнтів;

автоматизація обліку операцій;

можливість працювати онлайн 24/7;

спрощення фінансового планування.

Finance.ua вже писав, що однією з найпоширеніших помилок підприємців є використання одного рахунку для всіх фінансових операцій. Оплата особистих витрат із бізнес-картки або покриття витрат компанії власними коштами з часом ускладнює фінансовий контроль і може призвести до помилок в обліку.

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