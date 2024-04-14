Що потрібно знати до укладання договору з банком про відкриття депозиту — Finance.ua

Що потрібно знати до укладання договору з банком про відкриття депозиту Сьогодні 12:01 — Кредит&Депозит

Що потрібно знати до укладання договору з банком про відкриття депозиту

При укладанні договору про відкриття депозиту з банком вкладнику не потрібно поспішати. Варто ретельно вивчити умови, які пропонуються, щоб зробити правильний вибір.

Про це пише Фінкульт.

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Договір про відкриття депозиту — важливий документ, який містить умови розміщення грошей на депозитному рахунку, умови нарахування та виплати відсотків, дострокового зняття грошей та іншу важливу для вкладника інформацію.

На що звертати увагу до підписання договору з банком

1. Умови пролонгації депозиту. У договорі обов’язково має бути вказано, чи перерахують на ваш поточний рахунок гроші після закінчення його терміну дії або банк автоматично продовжить дію договору на такий же термін.

Це важливо, адже умови пролонгації вкладу можуть змінюватись і банк може пролонгувати депозит під нижчу відсоткову ставку.

2. З’ясуйте, чи зможете забрати кошти раніше терміну, зазначеного в договорі. Банк може не повернути кошти достроково, або ж може повернути тільки «тіло» (основний вклад) депозиту та значно зменшену суму відсотків.

3. Ознайомтеся з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Перед тим, як підписувати договір з банком, дізнайтеся про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Важливим документом для кожного вкладника є Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб з обов’язковою інформацією для ознайомлення про граничний розмір відшкодування, строки початку виплат, обмеження гарантій.

4. Не забувайте про оподаткування доходів — процентів за депозитами. Сума доходу, яку нарахує банк, обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%. Додатково сплачується ще 1,5% військового збору.

Лише після того, як ви дізнаєтеся всі нюанси розміщення коштів в банку, можна підписувати депозитний договір.

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