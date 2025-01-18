Що обов’язково повинно бути в авто у Польщі в 2025 році — Finance.ua

Що обов’язково повинно бути в авто у Польщі в 2025 році Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Що обов’язково повинно бути в авто у Польщі в 2025 році

Обов’язкове обладнання автомобіля визначено в Постанові Міністра інфраструктури Польщі від 31 грудня 2002 року про технічний стан транспортних засобів та обсяг їх необхідного обладнання. Про це пише іnpoland.net.pl

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Транспортний засіб повинен мати:

ідентифікаційний номер (VIN),

автоматичні склоочисники та омивачі скла,

спідометр,

дзеркало заднього виду та хоча б одне зовнішнє дзеркало з лівого боку автомобіля,

звуковий сигнал,

ремені безпеки,

підголівники на кожному сидіння,

крила шириною не менше ширини шини.

Обов’язково в транспортному засобі повинні бути вогнегасник та попереджувальний трикутник. Експерти з безпеки радять знайти місце в автівці ще для деяких речей, а саме для буксирного тросу, аптечки, світловідбиваючого жилету.

Штрафи

У правилах визначено положення, які визначають розмір штрафу за відсутність необхідних елементів в автомобілі. Тариф за відсутність вогнегасника чи попереджувального трикутника передбачає штраф у розмірі від 20 до 500 злотих.

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Розмір штрафу залежатиме від виду правопорушення. Варто додати, що оштрафувати водія можуть і за ускладнений доступ до вогнегасника чи трикутника.

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