Що обов’язково повинно бути в авто у Польщі в 2025 році — Finance.ua
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Що обов’язково повинно бути в авто у Польщі в 2025 році

Технології&Авто
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Що обов’язково повинно бути в авто у Польщі в 2025 році
Що обов’язково повинно бути в авто у Польщі в 2025 році
Обов’язкове обладнання автомобіля визначено в Постанові Міністра інфраструктури Польщі від 31 грудня 2002 року про технічний стан транспортних засобів та обсяг їх необхідного обладнання. Про це пише іnpoland.net.pl.
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Транспортний засіб повинен мати:

  • ідентифікаційний номер (VIN),
  • автоматичні склоочисники та омивачі скла,
  • спідометр,
  • дзеркало заднього виду та хоча б одне зовнішнє дзеркало з лівого боку автомобіля,
  • звуковий сигнал,
  • ремені безпеки,
  • підголівники на кожному сидіння,
  • крила шириною не менше ширини шини.
Обов’язково в транспортному засобі повинні бути вогнегасник та попереджувальний трикутник. Експерти з безпеки радять знайти місце в автівці ще для деяких речей, а саме для буксирного тросу, аптечки, світловідбиваючого жилету.

Штрафи

У правилах визначено положення, які визначають розмір штрафу за відсутність необхідних елементів в автомобілі. Тариф за відсутність вогнегасника чи попереджувального трикутника передбачає штраф у розмірі від 20 до 500 злотих.
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Розмір штрафу залежатиме від виду правопорушення. Варто додати, що оштрафувати водія можуть і за ускладнений доступ до вогнегасника чи трикутника.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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