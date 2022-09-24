Що можна купити в Іспанії на 30 євро — Finance.ua

Що можна купити в Іспанії на 30 євро Вчора 19:13 — Технології&Авто

Через рекордну інфляцію в Європі іспанські політики винесли на обговорення можливість зробити базовий продуктовий набір за фіксовану ціну, яка не підніматиметься.

Ідея проста — кошик з 20 або 30 найнеобхідніших продуктів за постійною вартістю 30 євро.

Проте супермаркети в Іспанії почали хитрувати. У базові продуктові набори почали класти білий шоколад та ягоди, але не м’ясо чи овочі. Тому місцеві журналісти підготували свій власний кошик, до якого увійшли 20 свіжих продуктів. Ось що зараз можна купити в іспанських магазинах на 30 євро з огляду на сьогоднішні ціни.

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Продуктовий кошик на 30 євро в Іспанії

2 літри молока — 1,56 євро. Найкращим у супермаркетах, на думку OCU, є напівзнежирене молоко марки Hacendado від Mercadona.

1 літр оливкової олії — 3,90 євро.

1 кілограм сардин — 4 євро. Це одна з найдешевших свіжих риб, що вирізняється своєю поживною цінністю.

Куряче філе — 3,58 євро за 400-грамовий лоток в Алькампо.

12 перепелиних або 6 курячих яєць — 1,45 євро на DIA.

Пакет салату — 1,99 євро. У Mercadona можна купити 400 грамів салату з руколою, помідорами, морквою, оливками та кукурудзою.

1 кілограм бананів та 1 кілограм яблук — 2,75 євро. Фрукти завжди повинні бути в раціоні, і в цьому випадку два кілограми оптом коштують менше 3 євро в Carrefour.

500 грамів рису та 500 грамів макаронів — 92 центи. Півкіло рису марки Alcampo за ціною 53 центи. Тим часом найдешевші макарони можна знайти у Carrefour за 39 центів.

500 грамів нуту та 500 грамів сочевиці — 1,67 цента. В Алькампо продається півкіло нуту за 98 центів. Найдешевша сочевиця — у Carrefour за 69 центів.

Томатна паста — 0,44 євро за упаковку з 3 брикетів у Carrefour. Хоча це не найкорисніший продукт, він є недорогим та смачним доповненням до багатьох рецептів.

Пакет кави — 1,35 євро у Mercadona.

12 рулонів туалетного паперу — 1,99 євро в Alcampo.

Засіб для миття посуду — 1,41 євро.

Зубна паста, гель для душу та шампунь — 3 євро. У цьому випадку бренд Deliplus від Mercadona пропонує максимальний вибір за низькими цінами.

Через різке зростання цін на продукти та комунальні послуги в Іспанії стало жити дорожче. Водночас іспанська влада робить все, щоб боротися з інфляцією в країні та покращити умови для місцевих жителів.

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