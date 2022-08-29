Іспанія запровадила режим економії газу — Finance.ua
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Іспанія запровадила режим економії газу

Енергетика
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Іспанія запровадила режим економії газу
Іспанія запровадила режим економії газу
Парламент Іспанії підтримав підготовлений урядом план економії газу. План передбачає зниження споживання газу за рекомендаціями Євросоюзу, щоб країна змогла уникнути дефіциту цього енергоресурсу найближчої зими.
Приватним компаніям та держустановам пропонується влітку не охолоджувати приміщення нижче 27 градусів за Цельсієм. Взимку приміщення слід опалювати максимум до 19 градусів.
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Також слід з 22:00 на ніч вимикати освітлення вітрин та порожніх будівель.
Передбачається, що такі заходи дозволять Іспанії зменшити споживання газу на 7%.
Як повідомлялося, у Євросоюзі домовилися про зниження споживання газу на 15%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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