Гаага домагатиметься від ЄС скасування санкцій проти рф — Finance.ua
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Гаага домагатиметься від ЄС скасування санкцій проти рф

Енергетика
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Гаага домагатиметься від ЄС скасування санкцій проти рф
Гаага домагатиметься від ЄС скасування санкцій проти рф
Нідерландське місто Гаага заявило, що проситиме тимчасового звільнення від санкцій ЄС проти росії до 1 січня 2023 року. Це пов’язано з тим, що у Гаазі намагаються вчасно знайти заміну контракту з російським постачальником газу «Газпромом».
Про це пише Reuters.
Санкції, запроваджені Європейським Союзом проти росії після її вторгнення до України, зобов’язують уряди та інші державні органи припинити діючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня. Для Гааги це означає, що вона повинна знайти нового постачальника газу.
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«Індивідуальні переговори з постачальниками обов’язково призведуть до угоди, але не раніше кінцевого терміну — 10 жовтня. Ми проситимемо звільнення від нашої поточної домовленості до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і сприяти переговорам», — написала в листі до міської ради олдерменка Саскія Брюїнс.
За словами Брюїнс, вона впевнена, що відстрочка буде дозволена, оскільки Гаага виконала умову проведення своєчасного тендеру без позитивного результату.
Вона додала, що будь-який новий контракт, який має набути чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з «Газпромом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ТСН
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