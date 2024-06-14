Що може впливати на заощадження пального — Finance.ua

Що може впливати на заощадження пального Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Що може впливати на заощадження пального

Водії завжди шукають способи зменшити витрати на пальне, особливо в умовах постійного зростання цін на нього. Хоча це може здатися складним завданням, існує чимало варіантів, як заощадити на таких витратах.

Одним з головних факторів економії пального є стиль водіння. Ось декілька рекомендацій, які збережуть гаманець від зайвих витрат на пальне:

правильний тиск у шинах: Недостатній тиск у шинах може збільшити опір, що веде до більшого споживання пального. Перевіряйте тиск регулярно і тримайте його на рекомендованому рівні. Якщо тиск у всіх чотирьох шинах знизиться всього на 0,1 атм, то витрата збільшиться на 2−3%;

Недостатній тиск у шинах може збільшити опір, що веде до більшого споживання пального. Перевіряйте тиск регулярно і тримайте його на рекомендованому рівні. Якщо тиск у всіх чотирьох шинах знизиться всього на 0,1 атм, то витрата збільшиться на 2−3%; за правильного тиску спостерігається менший опір коченню. Підраховано, що зниження опору коченню на 10% дозволяє економити пальне на 2% більше;

підтримка автомобіля: регулярне технічне обслуговування автомобіля, включаючи заміну фільтрів повітря та масла, допомагає зберігати двигун у хорошому стані та зменшує споживання пального;

регулярне технічне обслуговування автомобіля, включаючи заміну фільтрів повітря та масла, допомагає зберігати двигун у хорошому стані та зменшує споживання пального; прогрівати авто хоча б 2−3 хв;

не їхати на високих обертах, доки двигун не покаже прогрів до 50 градусів (в різних авто по-різному);

не намагатись встановлювати «рекорди» старту на світлофорах в місті — в міському трафіку це виключно зайві витрати пального і фактично не дає економії часу;

обмеження часу холостого ходу: Уникайте холостого ходу, бо це споживає пальне без надання корисної продуктивності. Година роботи двигуна на холостому ходу може «з'їсти» 1−1,5 літра пального;

Уникайте холостого ходу, бо це споживає пальне без надання корисної продуктивності. Година роботи двигуна на холостому ходу може «з'їсти» 1−1,5 літра пального; стежте за обертами. Оберти не мають перевищувати 2 тис. об/хв. Вчасно перемикайте передачі;

Оберти не мають перевищувати 2 тис. об/хв. Вчасно перемикайте передачі; розвантажте авто. Приберіть зайве з багажника, зніміть багажник з даху — це допоможе зменшити витрату на 10−15%;

Приберіть зайве з багажника, зніміть багажник з даху — це допоможе зменшити витрату на 10−15%; контроль температури: краще влітку не перегрівати авто, паркуючись в тіні, уникаючи прямих сонячних променів. Взимку варто використовувати спеціальні теплоізоляційні матеріали.

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Довідка Finance.ua:

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