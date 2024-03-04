Що допомогло стабілізуватися світовому ринку пшениці після двох років великої війни в Україні — Finance.ua

Що допомогло стабілізуватися світовому ринку пшениці після двох років великої війни в Україні Сьогодні 05:15 — Аграрний ринок

Скільки зернових експортує Україна

За оцінками фахівців Hedgepoint Global Markets, після двох років від початку повномасштабної війни росії проти України, яка майже обвалила світовий ринок пшениці, показники пропозиції стабілізувалися. Це свідчить про те, що ринок, швидше за все, не зіткнеться з дефіцитом цієї продукції.

Про це повідомляє DatamarNews.

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Що допомогло вирівняти ситуацію

Аналітик зернового ринку та макроекономіки Hedgepoint Global Market Алеф Діас переконаний, що стабілізувати ситуацію вдалося завдяки деяким факторам, серед яких збільшення постачання пшениці з росії та України.

Експерт зауважив, що, починаючи з 2021/22 МР, росія виробляє понад 90 млн тонн пшениці щорічно, і прогнози на 2024/25 МР вказують на врожай майже в 94 млн тонн. Також за цей період країна значно збільшила експорт і, ймовірно, поставить на ринок 50 млн тонн пшениці в поточному сезоні.

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«Другий фактор — це показники врожаю пшениці в Україні. Площі під пшеницю зменшилися з 7,4 млн га (останній сезон перед війною) до 5,1 млн га у 2023/24 МР. Попри зменшення площ, урожайність побила рекорд у цьому сезоні, досягнувши 4,6 т/га, що значно перевищує 3,8 т/га попереднього МР. Україні вдалося підвищити продуктивність навіть із меншою кількістю добрив, оскільки погода була надзвичайно сприятливою для посівів», — зазначив Діас.

Аналітик вказав ще одну причину зниження цін — активний експорт України через порти Чорного моря. Крім того, значна частина пшениці та інших зернових експортується через порти на ріці Дунай.

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З урахуванням поліпшення умов для експорту USDA підвищив свій прогноз щодо експорту української пшениці у 2023/24 МР до 15 млн тонн, що на 7,1% більше, ніж оцінка січня.

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