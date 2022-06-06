Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн — Finance.ua

Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн

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Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн

Тенденція поступового зниження цін попиту зберігалась протягом травня на українському ринку продовольчої пшениці.

Про це повідомляють аналітики ІА «АПК-Інформ».

«Ключовим фактором тиску на ціни залишається помірний попит більшості борошномельних підприємств. Вони переважно не відчували нестачі пропозицій зернової та закуповували лише невеликі обсяги за необхідності, оскільки змогли раніше сформувати достатні запаси сировини для переробки», — пояснюють спеціалісти.

Деякі підприємства й зовсім призупиняли закупівлю пшениці, маючи складнощі з реалізацією готової продукції (переважно висівок) і потребуючи звільнення складських приміщень для подальшої роботи. Деяку підтримку цінам надавала активізація закупівель зерна трейдерами та значне подорожчання пального й відповідно логістики.

Так, у порівнянні з показниками початку травня ціни попиту борошномелів на пшеницю 2 і 3 класу знизилися на 700-1300 грн/т і станом на 2 червня переважно фіксуються в діапазонах 5500-7000 і 5400-6900 грн/т СРТ відповідно і лише в поодиноких випадках у південному регіоні досягають рівнів 7300 грн/т і 7200 грн/т СРТ.

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