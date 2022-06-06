Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн

Сьогодні 12:02Валюта
3931
Пшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грнПшениця в Україні за місяць подешевшала на 1000 грн
Тенденція поступового зниження цін попиту зберігалась протягом травня на українському ринку продовольчої пшениці.
Про це повідомляють аналітики ІА «АПК-Інформ».
«Ключовим фактором тиску на ціни залишається помірний попит більшості борошномельних підприємств. Вони переважно не відчували нестачі пропозицій зернової та закуповували лише невеликі обсяги за необхідності, оскільки змогли раніше сформувати достатні запаси сировини для переробки», — пояснюють спеціалісти.
Деякі підприємства й зовсім призупиняли закупівлю пшениці, маючи складнощі з реалізацією готової продукції (переважно висівок) і потребуючи звільнення складських приміщень для подальшої роботи. Деяку підтримку цінам надавала активізація закупівель зерна трейдерами та значне подорожчання пального й відповідно логістики.
Так, у порівнянні з показниками початку травня ціни попиту борошномелів на пшеницю 2 і 3 класу знизилися на 700-1300 грн/т і станом на 2 червня переважно фіксуються в діапазонах 5500-7000 і 5400-6900 грн/т СРТ відповідно і лише в поодиноких випадках у південному регіоні досягають рівнів 7300 грн/т і 7200 грн/т СРТ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.