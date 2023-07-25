Пшениця зросла в ціні на тлі російських ударів по українських портах — Finance.ua

Пшениця зросла в ціні на тлі російських ударів по українських портах Сьогодні 21:20 — Казна та Політика

Пшениця зросла в ціні на тлі російських ударів по українських портах

Ціни на пшеницю на світових ринках зросли до максимуму з середини лютого поточного року. Це відбувається через побоювання скорочення постачань з регіону Чорного моря, зокрема, з України.

Як пише ЦТС з посиланням на Інтерфакс, на Чиказькій товарній біржі в ході торгів ф’ючерси на пшеницю досягли 7,7725 дол. за бушель.

Ще п’ять днів тому, коли ціни різко підскочили після припинення дії зернової угоди, за бушель пшениці на Чиказькій біржі давали 7,2 дол.

Як зазначає Financial Times, зростання цін посилилося після повідомлень про нанесення ударів російськими військами по портовій інфраструктурі України.

Нагадаємо, що ракетами і дронами були атаковані перевалочні потужності в портах Одеса, Чорноморськ на Чорному морі, та Рені — на Дунаї.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ціль повітряних атак росіян на портову інфраструктуру Одеси та регіону — це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.

🌿 До речі, про успіхи першого етапу земельної реформи, майбутні перспективи ринку землі та агрогалузі, про можливості для приватного інвестора ми поговоримо на конференції AgroInvestDay, що відбудеться 27 липня в Києві.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.