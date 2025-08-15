Що буде з доларом — прогноз до 24 серпня
В останню декаду серпня курс долара, як і курс євро, залишаться «при своєму»: долар буде менш мінливим, а поточні коливання найімовірніше відбуватимуться нижче позначки в 42 гривні.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.
Він зазначив, що для описаної ситуації є вагомі підстави: перш за все, валютна стратегія НБУ, яка відбувається згідно з режимом «керованої гнучкості» (в разі потреби регулятор має можливість корекції курсових показників через збалансування попиту та пропозиції).
«По-друге, сезонна активність агросектору — сільгоспвиробники реалізують частину доларових надлишків для необхідних закупівель пального та інших витратних для жнив матеріалів. По-третє, зниження інфляції та відповідне збереження вартості гривні. З червня по серпень щомісячна інфляція нижча за 1%, а у річному вимірі ми поступово наближаємося до прогнозованих 10%», — сказав експерт.
За його словами, економічні чинники вкрай сприятливі, щоб курс долара тримався звичних рамок.
«Разом з тим можна сказати, що ринок також дещо призвичаївся до непевності євро. Нагадаю, що його вартість в Україні визначається світовими торгами пари долар/євро та співвідношенням гривні до долара. Цілком можливо, що співвідношення євро до долара залишиться на рівні 1 до 1,2, що може „транспонуватися“ в поточні курси в межах 48−49 гривні за євро», — прогнозує банкір.
Загальна ситуація наприкінці серпня, за словами Лєсового, буде такою:
- курс долара залишиться в межах курсу на початок року (економічні підстави та валютна стратегія НБУ сприятимуть збереженню курсових орієнтирів та мінімальних коливань);
- курс євро в Україні формуватиметься на основі світових економічних трендів, однак і тут знецінення ані долара, ані євро не передбачається.
Основні показники валютного ринку з 18 до 24 серпня будуть такими:
- коридори валютних змін: 41,4−41,8 грн/дол. та 48−49 грн/євро (на міжбанку) та 41,4−41,8 грн/дол. і 48−49,5 грн/євро (на готівковому ринку);
- щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05−0,15 грн, у банках — до 0,1−0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;
- середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1−0,15 грн;
- тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.
«Найімовірніше для курсу долара осінь почнеться… початком літа і навіть весни. Принаймні наразі вдосталь причин для стабільності долара. Зараз відсутні причини до нових стрімких курсових змін не лише для долара: євро тримається високих позначок, однак подальше стрімке зростання євровалюти майже виключено», — резюмував Лєсовий.
