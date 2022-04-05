Що буде з ціною на газ та бензин в Україні: думка експерта — Finance.ua

Що буде з ціною на газ та бензин в Україні: думка експерта

Вчора 20:08 — Особисті фінанси

Ціни на нафту впадуть, коли буде знайдено альтернативу російській сировині. Проте драматизувати ситуацію не варто.

Про це стверджує експерт з енергетичних питань та директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

«Цей ринок [енергетичний] працює більш-менш стабільно. Надлишку у нас не буде, бо багато станцій навряд чи відновлять свою роботу. За моїми оцінками, зараз залишилося менше половини від загальної кількості АЗС, які працювали до війни. Зберігається режим обмежень, але краще нехай буде такий режим, аніж взагалі не буде пального», — аналізує ситуацію експерт.

Нагадаємо, зараз на заправках діє обмеження 20-30 л на бензин, а на дизпальне немає жодних обмежень.

«Ситуація нормалізувалася, але я не думаю, що ми повернемося до часів, коли ми матимемо повну стелю кількох марок бензину. Що стосується 92 бензину, то його у нас взагалі не буде, тому що його не виробляють у Європі, звідки ми завозитимемо пальне», — говорить Куюн.

Щодо газу ситуація теж складна. Експерт зазначає, що його залишки також були невеликими.

«Споживання газу в Україні завжди було спичинене тим, що він дешевий, а дешевим він був за рахунок великої різниці у податках. Коли ці податки вирівнялися, газ став дорожчим. Тобто раніше він коштував у 2 рази дешевше за бензин, а зараз він коштуватиме 75% від ціни бензину».

Тому фахівець не радить зараз переводити машину на газ.

Чи коштуватиме бензин в Україні стільки ж, як у Європі

За словами експерта, для кінцевого споживача ціна залежить від рівня податків. У Східній Європі податки менші, тому й ціна менша. У Західній Європі, особливо в Нідерландах, Великій Британії та Німеччині, ціни максимальні через максимальні податки.

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«Таким чином, в Україні ми зможемо відрегулювати ціну за рахунок дій уряду та менших податків, ніж у більшості європейських країн. І навіть зараз, якби уряд не пішов на ці кроки щодо скасування податків, ціна на заправках була б до 50 грн за літр, але через те, що податки прибрали, ми маємо 34 грн на бензин та 37 грн на дизпальне», — каже Куюн.

На його думку, зараз ринок має стабілізуватися, тому що він потребує альтернативної нафти, не російської.

Що буде з цінами на нафту

З огляду на всі обставини, зараз потрібно наповнювати ринок альтернативною нафтою, не російською. На думку Куюна, це призведе до того, що загальна ціна на нафту падатиме, і видобуток нафти в росії не приноситиме їй прибуток.

"Тобто вона продовжить багато видобувати, але не зароблятиме, бо з їхніх родовищ потрібно довезти нафту на експортні ринки, а це дуже великі витрати.

Сьогодні нафта коштує 120 доларів за барель, а з дисконтом росіяни продають по 85-90 доларів. Коли нафта у світі буде по 80 доларів, це означатиме, що росіянам доведеться продавати по 50, а для багатьох родовищ це вже нуль. Саме тому зараз потрібно збільшувати постачання неросійської нафти на ринок", — спрогнозував експерт.

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