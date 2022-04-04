Як зекономити бензин: корисні поради для водіїв — Finance.ua

Як зекономити бензин: корисні поради для водіїв

Вчора 20:09 — Особисті фінанси

В Україні ціни на бензин помітно зросли, тому корисно знати про деякі звички водіїв, які допоможуть заощадити витрати пального та менше платити за бензин.

Тиск у шинах

Недостатній тиск у шинах може збільшити витрати пального на 3%. Шини можна підкачати самостійно або попросити працівника заправки. Також дуже важливо змінити зимові шини на літні, оскільки одягнена не за сезоном «гума» сильніше витрачає пальне.

Плавна їзда

Плавна їзда з м’яким гальмуванням та акуратними поворотами заощадить вам значну кількість пального. Уникайте різких поворотів та гальмування. Дотримуйтесь кількості обертів двигуна не більше 2000 на хвилину.

Читайте також На яких заправках України подешевшали бензин та дизпаливо: ціни

Намагайтеся об’їжджати ями та вибоїни. По можливості пересувайтеся за сухої погоди, оскільки їзда в дощ збільшує витрату пального на 15%.

Охолодження автомобіля

Намагайтеся не перегрівати машину. У спекотну погоду провітрюйте салон і паркуйте машину в тіні. Перегріте повітря помітно збільшує витрати пального в машині.

Вимкнення обладнання

Якщо ви виходите з машини — обов’язково відключайте обладнання та всі прилади, адже вони працюють від двигуна. Навіть увімкнені фари можуть вплинути на витрату бензину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.