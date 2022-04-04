Як зекономити бензин: корисні поради для водіїв — Finance.ua
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Як зекономити бензин: корисні поради для водіїв

Вчора 20:09Особисті фінанси
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В Україні ціни на бензин помітно зросли, тому корисно знати про деякі звички водіїв, які допоможуть заощадити витрати пального та менше платити за бензин.

Тиск у шинах

Недостатній тиск у шинах може збільшити витрати пального на 3%. Шини можна підкачати самостійно або попросити працівника заправки. Також дуже важливо змінити зимові шини на літні, оскільки одягнена не за сезоном «гума» сильніше витрачає пальне.

Плавна їзда

Плавна їзда з м’яким гальмуванням та акуратними поворотами заощадить вам значну кількість пального. Уникайте різких поворотів та гальмування. Дотримуйтесь кількості обертів двигуна не більше 2000 на хвилину.
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Намагайтеся об’їжджати ями та вибоїни. По можливості пересувайтеся за сухої погоди, оскільки їзда в дощ збільшує витрату пального на 15%.

Охолодження автомобіля

Намагайтеся не перегрівати машину. У спекотну погоду провітрюйте салон і паркуйте машину в тіні. Перегріте повітря помітно збільшує витрати пального в машині.

Вимкнення обладнання

Якщо ви виходите з машини — обов’язково відключайте обладнання та всі прилади, адже вони працюють від двигуна. Навіть увімкнені фари можуть вплинути на витрату бензину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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