Як зекономити бензин: корисні поради для водіїв — Finance.ua

В Україні ціни на бензин помітно зросли, тому корисно знати про деякі звички водіїв, які допоможуть заощадити витрати пального та менше платити за бензин.
Тиск у шинах
Недостатній тиск у шинах може збільшити витрати пального на 3%. Шини можна підкачати самостійно або попросити працівника заправки. Також дуже важливо змінити зимові шини на літні, оскільки одягнена не за сезоном «гума» сильніше витрачає пальне.
Плавна їзда
Плавна їзда з м’яким гальмуванням та акуратними поворотами заощадить вам значну кількість пального. Уникайте різких поворотів та гальмування. Дотримуйтесь кількості обертів двигуна не більше 2000 на хвилину.