На яких заправках України подешевшали бензин та дизпаливо: ціни — Finance.ua
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На яких заправках України подешевшали бензин та дизпаливо: ціни

Вчора 17:03Енергетика
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Низка українських мереж АЗС знизила вартість палива преміальних марок. Про це пише портал enkorr.
Роздрібні мережі АЗС 29 березня знизили ціни на «преміальне» пальне на 4-9 гривень за літр. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.
Ціни. Зокрема, на WOG та ОККО:
  • преміальний бензин марки А-95 подешевшав на 3,79 грн/літр — до 35,20 грн/літр;
  • дизпаливо у цьому ж сегменті подешевшало на 2,7 грн/літр — до 39,30 грн/літр.
Такі мережі як Shell, KLO, UPG, Chipo та БРСМ знизили ціни на своє пальне преміального сегменту на 4-9 грн/літр.
Як змінилися ціни, видно у таблиці:
На яких заправках України подешевшали бензин та дизпаливо: ціни
При цьому на час публікації новини ціни в мережі SOCAR, що також продає преміальне пальне, не змінилися.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Кабінет Міністрів оприлюднив постанову від 26 березня 2022 р. № 369, якою запровадив обмеження націнки на «преміальні» бензини та дизельне паливо не більше ніж 5% від обсягу регульованих урядом роздрібних цін на звичайне паливо;
  • Мінекономіки 26 березня оприлюднило середню вартість бензину у розмірі 28,98 грн/літр та дизпалива (ДП) — 32,43 грн/літр, на базі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець березня. З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажів через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,53 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо — 37,43 грн/літр;
  • порівняно із серединою березня середня ціна на бензин збільшена на 0,11 грн/літр, на ДП — на 0,38 грн/літр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Информатор
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