Що буде з цінами до кінця року - прогноз НБУ — Finance.ua

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Що буде з цінами до кінця року - прогноз НБУ

Особисті фінанси
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Що буде з цінами до кінця року - прогноз НБУ
Що буде з цінами до кінця року - прогноз НБУ
Зниження інфляції триває від початку року. У квітні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 17,9% у річному вимірі.
Як пише Національний банк, цей процес відбувається швидше, ніж очікувалось.
Однією з причин такої динаміки є успішне подолання енергетичної кризи. Завдяки стабілізації ситуації в енергетиці сповільнилося подорожчання пального.
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Крім того, разом зі зниженням дефіциту електроенергії зменшилися витрати бізнесу на виробництво.
Сповільнилося упродовж останніх місяців і зростання цін на продовольчі товари. Цьому, в тому числі, сприяла достатня пропозиція продовольства та палива.
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Інфляцію також гальмували заходи НБУ, завдяки яким гривня на готівковому валютному ринку зміцнилася. Це стримало зростання цін і позитивно позначилося на очікуваннях бізнесу та населення.

Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозує, що інфляція за підсумками цього року буде нижчою за 15%, наступного року — нижчою за 10%, а у 2025 році становитиме 6%.
Цьому посприяють очікуване зниження безпекових ризиків і здешевлення енергоносіїв у світі. Важливим чинником буде також послідовна політика НБУ, спрямована на забезпечення низької та стабільної інфляції.
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За матеріалами:
Finance.ua
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