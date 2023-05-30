Що буде з цінами до кінця року - прогноз НБУ — Finance.ua

Що буде з цінами до кінця року - прогноз НБУ Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Що буде з цінами до кінця року - прогноз НБУ

Зниження інфляції триває від початку року. У квітні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 17,9% у річному вимірі.

Як пише Національний банк, цей процес відбувається швидше, ніж очікувалось.

Однією з причин такої динаміки є успішне подолання енергетичної кризи. Завдяки стабілізації ситуації в енергетиці сповільнилося подорожчання пального.

Крім того, разом зі зниженням дефіциту електроенергії зменшилися витрати бізнесу на виробництво.

Сповільнилося упродовж останніх місяців і зростання цін на продовольчі товари. Цьому, в тому числі, сприяла достатня пропозиція продовольства та палива.

Інфляцію також гальмували заходи НБУ, завдяки яким гривня на готівковому валютному ринку зміцнилася. Це стримало зростання цін і позитивно позначилося на очікуваннях бізнесу та населення.

Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозує, що інфляція за підсумками цього року буде нижчою за 15%, наступного року — нижчою за 10%, а у 2025 році становитиме 6%.

Цьому посприяють очікуване зниження безпекових ризиків і здешевлення енергоносіїв у світі. Важливим чинником буде також послідовна політика НБУ, спрямована на забезпечення низької та стабільної інфляції.

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