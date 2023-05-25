Ще в одному місті Європи відкрився паспортний сервіс — Finance.ua

Ще в одному місті Європи відкрився паспортний сервіс Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Ще в одному місті Європи відкрився паспортний сервіс

В Іспанії відкрився другий пункт паспортного сервісу ДП «Документ», де українські громадяни можуть оформити необхідні документи. Пересувні мобільні комплекси з’явилися у Мадриді. Поки що мобільні офіси працюватимуть у тестовому режимі за «живою чергою».

Про це повідомляється на сайті сервісу.

«Робота „Паспортного сервісу“ дозволить отримати українцям дійсні документи, які забезпечать можливість отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, вступати у навчальні заклади та безперешкодно перетинати кордони інших країн», — сказано в повідомленні.

У місті Мадрид працюють 5 мобільних програмно-технічних комплексів — спеціально облаштованих міні-бусів білого кольору із символікою ДП «Документ».

за адресою: C. del Alto del Retiro, 28 031 Madrid, Іспанія. Пересувні станції розташовані

Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Обслуговування відвідувачів у місті Мадрид на період тестування систем здійснюється за «живою чергою». Запис до електронної черги буде впроваджено після успішного тестування систем, про що буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті ДП «Документ»

Послуги, які громадяни України можуть отримати у м. Мадрид:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Послуга з обміну водійського посвідчення буде впроваджена пізніше.

Всю актуальну інформацію щодо роботи центру у м. Мадрид та консультацію з будь-яких питань ви можете отримати у приватних повідомленнях на офіційній сторінці у Facebook та Instagram

Довідка Finance.ua

окрім Іспанії підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн, Берлін).

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