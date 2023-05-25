Ще в одному місті Європи відкрився паспортний сервіс — Finance.ua

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Ще в одному місті Європи відкрився паспортний сервіс

Особисті фінанси
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Ще в одному місті Європи відкрився паспортний сервіс
Ще в одному місті Європи відкрився паспортний сервіс
В Іспанії відкрився другий пункт паспортного сервісу ДП «Документ», де українські громадяни можуть оформити необхідні документи. Пересувні мобільні комплекси з’явилися у Мадриді. Поки що мобільні офіси працюватимуть у тестовому режимі за «живою чергою».
Про це повідомляється на сайті сервісу.
«Робота „Паспортного сервісу“ дозволить отримати українцям дійсні документи, які забезпечать можливість отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, вступати у навчальні заклади та безперешкодно перетинати кордони інших країн», — сказано в повідомленні.
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У місті Мадрид працюють 5 мобільних програмно-технічних комплексів — спеціально облаштованих міні-бусів білого кольору із символікою ДП «Документ».
Пересувні станції розташовані за адресою: C. del Alto del Retiro, 28 031 Madrid, Іспанія.
Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.
Обслуговування відвідувачів у місті Мадрид на період тестування систем здійснюється за «живою чергою». Запис до електронної черги буде впроваджено після успішного тестування систем, про що буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті ДП «Документ».
Послуги, які громадяни України можуть отримати у м. Мадрид:
  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Послуга з обміну водійського посвідчення буде впроваджена пізніше.
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Всю актуальну інформацію щодо роботи центру у м. Мадрид та консультацію з будь-яких питань ви можете отримати у приватних повідомленнях на офіційній сторінці у Facebook та Instagram.

Довідка Finance.ua

  • окрім Іспанії підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн, Берлін).

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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