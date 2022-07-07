Ще один столичний забудовник відновив будівельні роботи — Finance.ua

Ще один столичний забудовник відновив будівельні роботи
Столична будівельна компанія bUd development відновила роботу на будівельних майданчиках. Забудовник також вже поновив процес передачі готових квартир покупцям.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Ми поступово повертаємось до активності на будівельних майданчиках. Процес буде поступовим, і з часом роботи будуть відновлені на усіх об’єкта», — зазначають у bUd development.
Компанія вже відкрила роботу центрального відділу продажу. А також поновила процес передачі квартир покупцям.
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«Окрім відновлення будівництва, ми також відновили передачу готових квартир покупцям. Виконання наших зобов’язань перед покупцями — головне завдання на сьогодні. Тож де можемо будувати, будемо будувати. Де вже можемо передати готові квартири — робимо це», — додали в bUd development.
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