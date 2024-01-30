Ще один обленерго почав вимикати світло боржникам, виконуючи розпорядження Кабміну — Finance.ua
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Ще один обленерго почав вимикати світло боржникам, виконуючи розпорядження Кабміну

Енергетика
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Ще один обленерго почав вимикати світло боржникам, виконуючи розпорядження Кабміну
Ще один обленерго почав вимикати світло боржникам, виконуючи розпорядження Кабміну
Оператор системи розподілу «Львівобленерго» почав відключати електроенергію людям, які сформували борги за електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника «Львівобленерго» Галину Петрушко.
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За її словами, компанія отримала від постачальника електроенергії листи щодо припинення енергозабезпечення боржникам. Орієнтовно на Львівщині є близько 2 тис. побутових боржників, яких мають відключити.
«На сьогоднішній час всі боржники отримали попередження рекомендованими листами. Тому в людей є час все ж таки оплатити борг, щоб не було до цього відімкнення. Це дуже важливий момент», — сказала вона.
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Петрушко додала, що відключення від електропостачання — це досить складний для споживача процес який може тривати деякий час. Тобто не буде таких ситуацій, коли в день відключення буде одразу зупинка електропостачання.
Вона пояснила, що після відключення буде сформований рахунок на повторне включення і протягом 3−5 днів з моменту, коли споживач розрахується з боргами «Львівобленерго» зможе підключити споживача до електропостачання.
«Користуючись нагодою, звертаюся до боржників все ж таки погасити цей борг і не створювати таких ситуацій некомфортних, тим більше в зимовий час», — підкреслила вона.
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Нагадаємо, раніше «Вінницяобленерго» почала відключати боржників за світло на виконання наказу Уряду.
Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що кошти з платежів за спожиту електроенергію допомагають якнайшвидше відновлювати пошкоджені внаслідок атак об'єкти енергетичної системи.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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