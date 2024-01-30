Ще один обленерго почав вимикати світло боржникам, виконуючи розпорядження Кабміну — Finance.ua

Ще один обленерго почав вимикати світло боржникам, виконуючи розпорядження Кабміну
Оператор системи розподілу «Львівобленерго» почав відключати електроенергію людям, які сформували борги за електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника «Львівобленерго» Галину Петрушко.
За її словами, компанія отримала від постачальника електроенергії листи щодо припинення енергозабезпечення боржникам. Орієнтовно на Львівщині є близько 2 тис. побутових боржників, яких мають відключити.
«На сьогоднішній час всі боржники отримали попередження рекомендованими листами. Тому в людей є час все ж таки оплатити борг, щоб не було до цього відімкнення. Це дуже важливий момент», — сказала вона.
Петрушко додала, що відключення від електропостачання — це досить складний для споживача процес який може тривати деякий час. Тобто не буде таких ситуацій, коли в день відключення буде одразу зупинка електропостачання.
Вона пояснила, що після відключення буде сформований рахунок на повторне включення і протягом 3−5 днів з моменту, коли споживач розрахується з боргами «Львівобленерго» зможе підключити споживача до електропостачання.
«Користуючись нагодою, звертаюся до боржників все ж таки погасити цей борг і не створювати таких ситуацій некомфортних, тим більше в зимовий час», — підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше «Вінницяобленерго» почала відключати боржників за світло на виконання наказу Уряду.
Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що кошти з платежів за спожиту електроенергію допомагають якнайшвидше відновлювати пошкоджені внаслідок атак об'єкти енергетичної системи.
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