«Третя платіжка» за газ — українців попереджають про труднощі Сьогодні 13:48 — Особисті фінанси

«Третя платіжка» за газ — українців попереджають про труднощі

У 2024 році українцям, які мають газове обладнання, почнуть надходити рахунки не тільки за спожитий газ та доставку, а й за технічне обслуговування систем газопостачання. Експерти попередили, які труднощі можуть виникнути із запровадженням нової послуги.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на експерта енергоринку Олега Попенка.

Навіщо необхідне техобслуговування систем газопостачання

Очікується, що техобслуговування газових мереж фахівці проводитимуть раз на п’ять років, якщо «вік» будинку менший за 25 років, та раз на три роки, якщо більше 25-ти.

За словами Олега Попенка, з 2020 року громадяни фактично не платили за обслуговування газових мереж багатоповерхівок, тому обслуговування не здійснювалося. Через це були непоодинокі випадки вибухів у будинках та загибелі людей. У 2020 році налічувалося до п’яти таких смертельних вибухів по країні.

Читайте також Нова вартість доставки газу: від чого залежатиме

Раніше за системи газопостачання в багатоповерхівках відповідали ті, в кого були на балансі (ЖКГ, ОСББ, управлінські компанії), а тепер можна буде залучити місцевого оператора мереж чи іншу компанію. У разі, якщо співвласники будинків не укладуть відповідні договори, то їх автоматично приєднають до місцевих філій «Газмереж».

Водночас, можлива правова колізія, адже під час війни проведення загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків переважно неможливо, оскільки офіційно налічується 13−14 мільйонів біженців та внутрішніх переселенців.

Читайте також Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році

«Якщо брати тих людей, які проживають в багатоквартирних будинках, то їх там максимум 40−50%. Звісно, що більшість з них цього фізично не зроблять. Тобто більшість автоматично перейде до місцевих філій „Газмереж“. До того ж уявіть собі проведення загальних зборів в будинках, де немає ОСББ. Повинна бути уповноважена людина, яка мала б підписувати ці договори, але її неможливо визначити без загальних зборів. Тому знову виникає правова колізія», — зауважив експерт.

Скільки коштуватиме послуга техобслуговування

Ціни на техобслуговування газових мереж на одного споживача можуть коливатися від 50 до 1,5 тис. гривень. Вартість залежатиме від довжини газових мереж у будинку і числа абонентів. Тобто у будинках на 8, 12 чи 40 квартир з однаковою довжиною газових мереж буде різна ціна на одну людину.

Читайте також Яким буде тариф на газ в 2024-му: в НКРЕКП дали відповідь

«Це дуже складні розрахунки, тому що враховують висоту будинку. На будинок в 3 поверхи — одна розцінка. На будинок в 5 поверхів — інша розцінка. Розрахунки можна подивитися на сайті НКРЕКП», — повідомив Попенко.

Хто нестиме відповідальність за незалежне обслуговування

Також експерт переконаний, що перевіряльники не нестимуть відповідальності за свою роботу. Тобто капітальний чи поточний ремонт не буде входити у вартість техобслуговування. Витрати ляжуть на плечі простих громадян.

«Як на мене, ніякої відповідальності „Газмережі“ нести не будуть. Вони проводитимуть обстеження газових мереж, але капітальний або поточний ремонт не входить в цю вартість. Для цього окремо потрібно буде зібрати кошти та знайти компанію, яка проведе ремонт. І там також невідомі терміни», — додав Олег Попенко.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.