Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон — Finance.ua

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Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон

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Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон
Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон
Кабінет Міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Але для цього має бути кілька умов.
Про це повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд дозволив перетинати держкордон у разі введення воєнного стану студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
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Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави.
Нагадаємо, що через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни. Виїзд дозволений тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю та ще низці причин.

Довідка Finance.ua:

  • нещодавно Кабмін дозволив виїжджати за кордон родичам загиблих в АТО;
  • також зазначимо, що в січні уряд схвалив постанову, яка забороняє на період воєнного стану виїзд держслужбовців за кордон без поважних причин;
  • таким чином, нардепи, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон лише у разі службових відряджень. Проте у постанові є низка винятків.
За матеріалами:
РБК-Україна
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