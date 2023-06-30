Хто з чоловіків найчастіше виїжджає з України під час війни — дані ДПСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто з чоловіків найчастіше виїжджає з України під час війни — дані ДПСУ

Особисті фінанси
117
Хто з чоловіків найчастіше виїжджає з України під час війни — дані ДПСУ
Хто з чоловіків найчастіше виїжджає з України під час війни — дані ДПСУ
У Державній прикордонній службі розповіли, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України під час воєнного стану. Інформація опублікована на сайті відомства.
Як зазначають прикордонники, протягом останнього періоду державний кордон України щодобово перетинають приблизно 100−110 тисяч осіб в обидва боки. До цього кількість людей коливалась на рівні 85−90 тисяч.
При цьому через початок літнього сезону фіксується збільшення кількості осіб, в першу чергу жінок та дітей, які їдуть за кордон з метою відпочинку, участі в різних освітніх та спортивних заходах тощо.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

У ДПСУ зазначають, що категорії осіб, які перетинають кордон, як і раніше досить різні. Окрім жінок та дітей, іноземців, людей старшого віку забезпечується і оформлення українських чоловіків, з дотриманням ними умов перетину і на яких не поширюються обмеження щодо виїзду за межі країни.
Хто з чоловіків найчастіше виїжджає з України під час війни — дані ДПСУ
Аналіз попередніх місяців щодо категорії чоловіків українців у віці 18−60, які перетинали західну ділянку кордону, показує, що переважна більшість з них (45%) — це водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему «Шлях».
Хто ще з чоловіків найчастіше перетинає кордон:
  • по 16% - це багатодітні батьки та люди з інвалідністю,
  • близько 7% - непридатні до військової служби особи,
  • ще близько 6% - чоловіки, які перетинають кордон для здійснення перевезення гуманітарних вантажів для потреб військових формувань та населення України і які також внесені у систему «Шлях».
Читайте також
Менші відсотки мають інші особи, яким дозволено перетинати кордон, зокрема ті, хто забезпечують супровід осіб з інвалідністю, ті, хто слідують в службові відрядження з визначеної категорії держслужби та які заброньовані за органами державної влади, ті, хто виховують дитину з інвалідністю, або самостійно виховують дитину віком до 18 років та ін.
Окрему увагу слід звернути саме на осіб, внесених до системи «Шлях». Як повідомляла ДПСУ, підрозділи відомства не є адміністраторами даної системи. Водночас, саме охоронці кордону зафіксували зловживання умовами виїзду за цим напрямком. Тож нині прикордонники особливо ретельно перевіряють мету поїздки та наявність підстав для перетинання кордону у таких осіб, зокрема наявність підтверджуючих документів, листів від підприємств, установ, організацій, товаросупровідних на гуманітарну допомогу, якщо йдеться про перевізників гуманітарної допомоги. У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам у перетинанні державного кордону.
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.