Хто з чоловіків найчастіше виїжджає з України під час війни — дані ДПСУ Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Хто з чоловіків найчастіше виїжджає з України під час війни — дані ДПСУ

У Державній прикордонній службі розповіли, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають з України під час воєнного стану. Інформація опублікована на сайті відомства.

Як зазначають прикордонники, протягом останнього періоду державний кордон України щодобово перетинають приблизно 100−110 тисяч осіб в обидва боки. До цього кількість людей коливалась на рівні 85−90 тисяч.

При цьому через початок літнього сезону фіксується збільшення кількості осіб, в першу чергу жінок та дітей, які їдуть за кордон з метою відпочинку, участі в різних освітніх та спортивних заходах тощо.

У ДПСУ зазначають, що категорії осіб, які перетинають кордон, як і раніше досить різні. Окрім жінок та дітей, іноземців, людей старшого віку забезпечується і оформлення українських чоловіків, з дотриманням ними умов перетину і на яких не поширюються обмеження щодо виїзду за межі країни.

Аналіз попередніх місяців щодо категорії чоловіків українців у віці 18−60, які перетинали західну ділянку кордону, показує, що переважна більшість з них (45%) — це водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему «Шлях».

Хто ще з чоловіків найчастіше перетинає кордон:

по 16% - це багатодітні батьки та люди з інвалідністю,

близько 7% - непридатні до військової служби особи,

ще близько 6% - чоловіки, які перетинають кордон для здійснення перевезення гуманітарних вантажів для потреб військових формувань та населення України і які також внесені у систему «Шлях».

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Менші відсотки мають інші особи, яким дозволено перетинати кордон, зокрема ті, хто забезпечують супровід осіб з інвалідністю, ті, хто слідують в службові відрядження з визначеної категорії держслужби та які заброньовані за органами державної влади, ті, хто виховують дитину з інвалідністю, або самостійно виховують дитину віком до 18 років та ін.

Окрему увагу слід звернути саме на осіб, внесених до системи «Шлях». Як повідомляла ДПСУ, підрозділи відомства не є адміністраторами даної системи. Водночас, саме охоронці кордону зафіксували зловживання умовами виїзду за цим напрямком. Тож нині прикордонники особливо ретельно перевіряють мету поїздки та наявність підстав для перетинання кордону у таких осіб, зокрема наявність підтверджуючих документів, листів від підприємств, установ, організацій, товаросупровідних на гуманітарну допомогу, якщо йдеться про перевізників гуманітарної допомоги. У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам у перетинанні державного кордону.

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