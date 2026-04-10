Ще одній галузі в росії загрожують масові банкрутства Сьогодні 21:33 — Світ

рф очікує хвиля банкрутств підприємств лісової промисловості через зниження доходів і зростання витрат компаній сектору.

Про це йдеться в проекті звернення лісопромисловців Архангельської області росії до першого віце-прем'єра рф Дениса Мантурова, повідомляє « Комерсант ».

У зверненні зазначається, що фінансові проблеми компаній зумовлені падінням експортних цін, зростанням транспортних тарифів і підвищенням податків.

Автори звернення також поскаржилися, що державна підтримка галузі зменшується з кожним роком: якщо у 2023 році на компенсацію витрат при експорті продукції було спрямовано 7,6 млрд руб., то на 2026 рік передбачено 550 млн руб. Також зупинено субсидування відвантажень продукції підприємств галузі з портів Північного Заходу.

Промисловці оцінюють збиток галузі за останні три роки у понад 15 млрд руб. і просять ввести мораторій на порушення справ про банкрутство в лісовій галузі, оскільки навіть великі компанії «вичерпали запас міцності» і працюють зі збитками, через що у них утворюються борги з податків та інших обов’язкових платежів. Крім того, лісопромисловці просять про трирічну відстрочку на сплату боргів з податків.

Видання The Moscow Times з посиланням на дані Росстату зазначає, що за підсумками 2025 року збиток компаній сектору лісівництва та лісозаготівлі склав 2,2 млрд руб. (проти сумарного прибутку в 3,2 млрд руб. у 2024-му).

Зазначається, що частка збиткових підприємств у лісовій промисловості РФ досягла 45% проти 40% у 2024 році.

«Складнощі у лісопромисловців тривають не перший рік, і ситуація нарешті досягла дна. Але у мене настрій хороший, тому що далі падати вже нікуди», — заявив гендиректор одного з найбільших підприємств галузі ГК «УЛК» Володимир Буторін.

За його оцінкою, до кінця 2026 року з ринку може піти кожне друге підприємство лісової промисловості росії, у тому числі великі виробники. Буторін зазначив, що компаніям, які допустили прострочення у сплаті податків, нараховують великі штрафи та зобов’язують платити судовим приставам.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.