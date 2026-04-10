рф почала застосовувати стратегічний резерв у війні проти України, — Зеленський

росіяни вже почали застосовувати стратегічний резерв на фронті. Про це свідчить чисельність російського угруповання на території України.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів підчас спілкування з журналістами, повідомляє « Суспільне ».

«За місяць ми знищуємо таку ж кількість окупантів, яку вони мобілізують, але при цьому чисельність їхнього угруповання на території України зростає. Тобто ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання», — розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що вже обговорював з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, як протидіяти ворогу.

За його словами, такий крок для росіян є ризикованим і таким чином вони послаблюють свої кордони із іншими країнами, де для них «ситуація непроста».

Президент сказав, що росіяни до кінця квітня хочуть окупувати Дружківку, Костянтинівку та Покровськ, що на Донеччині. Проте для них це буде неможливо.

«Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою — у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для росіян це зробити», — додав Зеленський.

