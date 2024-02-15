Ще одна країна дозволить працівникам ігнорувати дзвінки начальників у позаробочий час — Finance.ua
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Ще одна країна дозволить працівникам ігнорувати дзвінки начальників у позаробочий час

Світ
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Ще одна країна дозволить працівникам ігнорувати дзвінки начальників у позаробочий час
Ще одна країна дозволить працівникам ігнорувати дзвінки начальників у позаробочий час
Право не відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення від керівників у вільний від роботи час уже отримали працівники у деяких країнах Європейського Союзу. Подібне рішення планують ухвалити й в Австралії.
Як пише Work.ua, у 2017 році закон про ігнорування робочих листів та дзвінків закріпила Франція. Ірландія та Португалія ввели подібні заходи у 2021-му, а Бельгія — у 2022 році (щоправда, лише для держслужбовців). Так влади цих країн намагаються боротися з вигорянням та стресом у громадян.
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Цього року й Австралія запровадить закон, який дає працівникам право відмовитися від необґрунтованих дзвінків та повідомлень від своїх босів у неробочий час. За ігнорування жодних штрафних санкцій не передбачено, а от роботодавці, які порушують правило, можуть бути оштрафованими, пише Reuters.
«Право на відключення» запропонував федеральний уряд країни відповідно до парламентського законопроєкту, який має на меті захистити права працівників і допомогти відновити баланс між роботою та особистим життям.
Більшість сенаторів підтримала закон. Міністр зайнятості Тоні Берк уточнив, що положення закону також забороняє працівникам працювати в неоплачуваний понаднормовий час.
Проте деякі політики, роботодавці та керівники компаній занепокоєні, що надання «права на відключення» нашкодить руху до гнучкої роботи та вплине на конкурентоспроможність.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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