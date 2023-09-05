Ще майже 200 сімей отримали іпотеки за програмою «єОселя»: яке житло обирають — Finance.ua

Ще майже 200 сімей отримали іпотеки за програмою «єОселя»: яке житло обирають
Ще 198 українців протягом минулого тижня взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 273 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У відомстві зазначили, що з початку дії програми іпотеки вже взяли 2877 українських родин на майже 4 млрд грн.
З тих, хто взяв кредити минулого тижня, 60% є військовослужбовцями та силовиками. Для них, як і для медиків, педагогів та науковців, діє пільгова ставка кредитування — 3%.
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«Також ми спостерігаємо зростання попиту на кредити за програмою під 7%, що є доступними для всіх українців, які не мають свого житла. Минулого тижня такі кредити отримали три десятки родин», — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня кредити під 3% отримали:
- 115 військовослужбовців та силовиків,
- 32 педагоги,
- 19 медиків,
- 3 науковці.
Кредити під 7% — 26 українців без власного житла та 3 внутрішньо переміщені особи.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (133 кредити) та у забудовника (60). Ще п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області - 59;
- міста Києва — 25;
- Дніпропетровської області - 14;
- Рівненської, Чернігівської, Хмельницької областей — по 11.
Довідка Finance.ua:
- раніше повіддомлялось, що середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9% (у травні - 8,1%);
- за підрахунками ЛУН, щомісячна виплата на середню однокімнатну квартиру за розширеною програмою єОселя 7% в Києві в середньому становитиме 16 000 грн на місяць, у Львові — 17 000 грн, в Дніпрі — 12 000 грн, в Одесі — 10 000 грн, а в Івано-Франківську — 6000 грн;
- Мінекономіки пропонує, щоб перший внесок 20% за молодих українців сплачували громади.
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