Шенген «більше не працює»: президент Румунії зауважив, що багато країн закрили свої кордони — Finance.ua

Шенген «більше не працює»: президент Румунії зауважив, що багато країн закрили свої кордони Сьогодні 20:20 — Світ

Шенген «більше не працює»: президент Румунії зауважив, що багато країн закрили свої кордони

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Шенгенської зони майже більше не існує, оскільки багато країн закрили свої кордони. Попри це, Румунія продовжить брати участь у поточних переговорах про вступ країни до Шенген.

Про це зазначив румунський президент перед засіданням Ради ЄС 26 жовтня, повідомляє G4 Media.

«Реальність така, що Шенгенська зона більше не працює і майже не існує, тому що багато держав закрили свої кордони. (…) Ми хочемо укласти угоду, яка більше не працює. Це питання, яке ми маємо поставити собі», — сказав Клаус Йоганніс.

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Але він запевнив, що Румунія продовжить обговорення з державами-членами ЄС, щоб розблокувати приєднання до зони вільного пересування.

«Ми продовжуємо дипломатичну лінію, але цей діалог стає все більш дивним в умовах, в яких Австрія щоразу каже, що вона не має нічого проти Румунії чи Болгарії, але виступає проти розширення Шенгенської зони, в умовах, у яких вона на тому ж засіданні схвалила приєднання Хорватії. Тож аргументи принаймні прозорі», — пояснив президент Румунії.

Щодо можливості судового позову проти Австрії, Йоганніс сказав, що «це дуже складна юридична справа. Ми не змогли знайти двох юристів, які б поділяли однакову думку з цього приводу».

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