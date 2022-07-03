Shell має намір співпрацювати з Катаром у найбільшому у світі СПГ-проєкті з виробництва газу – Bloomberg — Finance.ua
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Shell має намір співпрацювати з Катаром у найбільшому у світі СПГ-проєкті з виробництва газу – Bloomberg

Енергетика
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Shell має намір співпрацювати з Катаром у найбільшому у світі СПГ-проєкті з виробництва газу – Bloomberg
Shell має намір співпрацювати з Катаром у найбільшому у світі СПГ-проєкті з виробництва газу – Bloomberg
Енергетична компанія Shell має намір укласти партнерство з державною Qatar Energy щодо великого проєкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) — North Field East (NFE).
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
Зазначається, що Shell хоче наслідувати інші великі західні енергетичні компанії, взявши участь у проєкті. Вартість проєкту сягає $29 млрд — задля збільшення експорту Катаром скрапленого природного газу.
Два джерела, знайомі із ситуацією, повідомили агентству, що Shell може оголосити про партнерство з Qatar Energy у Досі. Представник Shell відмовився від коментарів, Qatar Energy — не відповів на запит агентства.
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Йдеться про проєкт східної частини Північного родовища (NFE) — найбільшого у світі СПГ-проєкту, який дасть змогу збільшити потужності виробництва СПГ Катару з 77 млн тонн на рік до 110 млн тонн на рік. Виробництво, як очікується, розпочнеться 2026 року. Партнерами у проєкті вже виступають ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips та Eni.
Qatar Energy контролює всі складові нафтового сектору Катару, включно з розвідкою, видобутком, переробкою, транспортуванням і зберіганням. Катар — провідний виробник СПГ у світі.
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Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек припустив можливість газової співпраці з Катаром. Він додав, що «у Катарі спостерігається прогрес — наприклад, це єдина арабська країна, яка ввела мінімальну заробітну плату. Я вважаю, що те, що ми робимо, краще, ніж залишатися в лапах путіна».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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