Сервіси Apple почали приносити більше доходу, ніж Nike та McDonald’s разом узяті — Finance.ua

Сервіси Apple почали приносити більше доходу, ніж Nike та McDonald’s разом узяті Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

Сервіси Apple почали приносити більше доходу, ніж Nike та McDonald’s разом узяті

В останні кілька років Apple зосередила увагу на різних сервісах, зокрема потокових. В результаті цей напрямок бізнесу серйозно виріс і став одним із найприбутковіших. Його прибутки перевищують прибутки великих корпорацій.

Так, виторг сервісів Apple в 2022 році склав 79,4 млрд доларів. Гроші отримані від Apple Cloud, Apple TV, Apple App Store, Apple Music, Apple Arcade та Apple Fitness+.

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В результаті виторг Apple Services перевищив виторг виробника аерокосмічної техніки Boeing (66,6 млрд доларів), Intel (63,1 млрд доларів), Nike (49,1 млрд доларів), McDonald’s (23,3 млрд доларів).

Цікаво, що виручка сервісів Apple за 2022 рік була більшою, ніж у McDonald’s і Nike разом узятих (72,3 млрд доларів).

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itechua За матеріалами:

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