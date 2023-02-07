Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple — Finance.ua

Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple Сьогодні 23:41 — Технології&Авто

Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple

Провідні китайські ритейлери знизили ціни на преміальні моделі iPhone 14 на тлі слабкого попиту на смартфони в другій за величиною економіці світу.

Онлайн-ритейлер JD.com, офіційний дистриб’ютор Apple Inc. у Китаї, запровадив знижку у 800 юанів на моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Тепер iPhone 14 Pro коштує 7,199 тис. юанів ($1,062 тис.), а версія зі збільшеним екраном — 8,199 тис. юанів.

Аналогічні ціни встановив Suning, інший великий ритейлер.

Читайте також Apple зафіксувала перше зниження виручки за понад три роки

Тим часом, на офіційному китайському сайті Apple ціни залишаються незмінними: iPhone 14 Pro можна купити за ціною від 7,999 тис. юанів, Pro Max — від 8,999 тис. юанів.

Apple жорстко контролює розцінки на свої пристрої в Китаї та рідко дозволяє третім сторонам пропонувати на них знижки, зазначає CNBC. Востаннє ритейлери знижували ціни на продукцію Apple у червні 2020 року.

Продаж смартфонів у Китаї впав на 13,2% в 2022 році і склав 285,8 млн, опустившись нижче 300 млн вперше за 10 років, свідчать дані дослідницької компанії IDC. Продаж iPhone скоротився на 4%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.