Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple — Finance.ua

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Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple

Технології&Авто
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Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple
Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple
Провідні китайські ритейлери знизили ціни на преміальні моделі iPhone 14 на тлі слабкого попиту на смартфони в другій за величиною економіці світу.
Онлайн-ритейлер JD.com, офіційний дистриб’ютор Apple Inc. у Китаї, запровадив знижку у 800 юанів на моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Тепер iPhone 14 Pro коштує 7,199 тис. юанів ($1,062 тис.), а версія зі збільшеним екраном — 8,199 тис. юанів.
Аналогічні ціни встановив Suning, інший великий ритейлер.
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Тим часом, на офіційному китайському сайті Apple ціни залишаються незмінними: iPhone 14 Pro можна купити за ціною від 7,999 тис. юанів, Pro Max — від 8,999 тис. юанів.
Apple жорстко контролює розцінки на свої пристрої в Китаї та рідко дозволяє третім сторонам пропонувати на них знижки, зазначає CNBC. Востаннє ритейлери знижували ціни на продукцію Apple у червні 2020 року.
Продаж смартфонів у Китаї впав на 13,2% в 2022 році і склав 285,8 млн, опустившись нижче 300 млн вперше за 10 років, свідчать дані дослідницької компанії IDC. Продаж iPhone скоротився на 4%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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