Apple зафіксувала перше зниження виручки за понад три роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple зафіксувала перше зниження виручки за понад три роки

Фондовий ринок
16
Apple зафіксувала перше зниження виручки за понад три роки
Apple зафіксувала перше зниження виручки за понад три роки
Корпорація Apple повідомила про сукупну виручку в розмірі $117,2 млрд за останній квартал 2022 року, що на 5,5% менше, ніж за той же період 2021 року, і нижче за прогнози аналітиків у $121,1 млрд. Значні збої в ланцюжку поставок у Китаї призвели до затримки поставок iPhone під час важливого святкового періоду.
Про це пише Financial Times.
Гірші, ніж очікувалося, показники свідчать про залежність Apple від виробництва в Китаї і відбулися після того, як постачання iPhone було порушено спалахом COVID-19 на заводі Foxconn у Чженчжоу.
Читайте також
Виконавчий директор Тім Кук дав зрозуміти, що виручка за перші три місяці цього року також буде меншою, ніж у попередньому році, хоча очікується, що продаж iPhone «прискориться».
В останньому кварталі чистий прибуток у розмірі $30 млрд виявився на 13,4% нижчим, і також трохи не виправдав очікувань.
Місце для вашої реклами
Кук сказав, що проблеми з ланцюжком поставок у Китаї, що впливають на постачання iPhone, було вирішено, додавши: «Зараз ми знаходимося на етапі, коли виробництво відповідає нашим вимогам. Тож проблема залишилася позаду».
Незважаючи на слабкі доходи та перспективи, Apple не оголошувала про будь-які скорочення робочих місць або програму скорочення витрат, позначивши себе як єдину велику технологічну компанію, яка уникла масових звільнень у той час, коли інші скорочують чисельність персоналу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.