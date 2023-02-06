Apple зафіксувала перше зниження виручки за понад три роки — Finance.ua

Apple зафіксувала перше зниження виручки за понад три роки
Корпорація Apple повідомила про сукупну виручку в розмірі $117,2 млрд за останній квартал 2022 року, що на 5,5% менше, ніж за той же період 2021 року, і нижче за прогнози аналітиків у $121,1 млрд. Значні збої в ланцюжку поставок у Китаї призвели до затримки поставок iPhone під час важливого святкового періоду.
Про це пише Financial Times.
Гірші, ніж очікувалося, показники свідчать про залежність Apple від виробництва в Китаї і відбулися після того, як постачання iPhone було порушено спалахом COVID-19 на заводі Foxconn у Чженчжоу.
Виконавчий директор Тім Кук дав зрозуміти, що виручка за перші три місяці цього року також буде меншою, ніж у попередньому році, хоча очікується, що продаж iPhone «прискориться».
В останньому кварталі чистий прибуток у розмірі $30 млрд виявився на 13,4% нижчим, і також трохи не виправдав очікувань.
Кук сказав, що проблеми з ланцюжком поставок у Китаї, що впливають на постачання iPhone, було вирішено, додавши: «Зараз ми знаходимося на етапі, коли виробництво відповідає нашим вимогам. Тож проблема залишилася позаду».
Незважаючи на слабкі доходи та перспективи, Apple не оголошувала про будь-які скорочення робочих місць або програму скорочення витрат, позначивши себе як єдину велику технологічну компанію, яка уникла масових звільнень у той час, коли інші скорочують чисельність персоналу.
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