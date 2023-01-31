Apple прагне створити окуляри доповненої реальності, які можна носити весь день — Finance.ua

Apple прагне створити окуляри доповненої реальності, які можна носити весь день Сьогодні 01:14 — Технології&Авто

Apple прагне створити окуляри доповненої реальності, які можна носити весь день

Згідно з інформацією видання Bloomberg, компанія Apple прагне зробити окуляри доповненої реальності (AR) придатними для носіння впродовж усього дня. Нова гарнітура покликана замінити користувачеві не лише смартфон, а й ноутбук.

Про це розповів аналітик Марк Гурман.

Основною проблемою в реалізації такого підходу, як пояснив Гурман, залишається висока вартість дебютної версії пристрою — $ 3000. У поєднанні з мінімальним часом роботи без підзарядки (близько двох годин) та відсутністю великої кількості сумісних додатків ціна цієї категорії пристроїв Apple є невиправданою, вважають у Bloomberg.

Завдання розробників полягає у створенні гарнітури, що перевершить за своїми можливостями та ціною вироби конкурентів, втім наразі цього складно досягнути.

Щодо деталей про VR-окуляри від Apple, їх камери будуть повернені як до зовнішнього світу, так і до очей користувача.

Відстежуючи погляд свого власника, пристрій зможе розуміти, на якому елементі інтерфейсу він зупинився, а клік мишки в цьому випадку буде замінено на жест змикання великого та вказівних пальців руки користувача.

Очікується, що у перспективі камери зможуть відстежувати дії користувача настільки чітко, щоб імітувати набір тексту на віртуальній клавіатурі, що «висить у повітрі».

noworries За матеріалами:

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