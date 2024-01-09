Серез негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів — Finance.ua

Серез негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів Сьогодні 12:35 — Енергетика

Серез негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів

Через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях.

Про це повідомляє Міненерго.

У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині - 215, в Кіровоградській області - 146 населених пунктів.

Також є відключення в Запорізькій — 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.

Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь.

Нагадаємо, Україна отримає нову енергетичну допомогу від Японії. За тісної координації Міненерго Уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін. Надане обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.