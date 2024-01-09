Серез негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Серез негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів

Енергетика
36
Серез негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів
Серез негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів
Через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях.
Про це повідомляє Міненерго.
У Дніпропетровській області без електропостачання майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині - 215, в Кіровоградській області - 146 населених пунктів.
Також є відключення в Запорізькій — 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.
Аварійні бригади в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь.
Нагадаємо, Україна отримає нову енергетичну допомогу від Японії. За тісної координації Міненерго Уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін. Надане обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.