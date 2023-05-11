Середня вартість землі зросла на 20% — Finance.ua

Середня вартість землі зросла на 20% Сьогодні 20:03 — Аграрний ринок

Середня вартість землі зросла на 20%

На ринку землі за чотири місяці 2023 року було укладено 13 тис. угод купівлі-продажу. Середня ціна вже зросла приблизно на 20%.

Про це під час пресконференції розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Денис Башлик, говориться у повідомленні Мінагрополітики.

Він зауважив, що попит на землю залишається, і це один із показників того, що переважна більшість громадян України вірять у нашу перемогу: не лише не боячись обробляти землю, але й інвестують у неї.

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«Варто розуміти, що земельна реформа на сьогодні не є завершеною. Ринок земель — не ціль, а шлях до завершення земельної реформи. З огляду на це, він постійно удосконалюється. Для прикладу, днями було прийнято законопроєкт № 7532 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки“, який спрощує функціонування ринку. Тобто, попри війну, процес триває, аукціони розвиваються, Україна перебуває на правильному шляху, але попереду ще багато роботи», — резюмував заступник міністра.

переваги інвестування в землю: Нагадаємо, які

інвестор одразу отримує право власності на нерухоме майно — не потрібно чекати, це реальний фізичний актив, яким ви володієте одразу;

земля — актив, що працює з першого ж дня придбання, тому що 95% земель України обробляється агрокомпаніями. Тому ви купуєте земельну ділянку, яка вже має договір оренди;

від 8% річних — гарантований орендний дохід інвестора;

ціна на землю виросте на 70% у найближчі 3 роки — на думку аналітиків та виходячи з досвіду інших країн;

земля — низькоризиковий і надійний актив, навіть у випадку військових дій його швидко повертають до стану, придатного до обробки;

аграрний бізнес менше піддатливий до криз, ніж будь-який інший.

Довідка Finance.ua:

У зв’язку зі змінами в законодавстві, з цього року українці сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання за свої паї. Суму розраховуватимуть індивідуально, а хто платитиме — залежить від відносин, прописаних у договорі.Якщо ділянку орендують неофіційно, то платити потрібно буде її власнику. А якщо укладено договір на землю — податкові зобов’язання ляжуть на орендаря.

До мінімального податкового зобов’язання входять такі податки:

податок на землю;

податок із доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;

прибутковий податок фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

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