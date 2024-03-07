Середні ціни на оренду житла в Україні в лютому (інфографіка) — Finance.ua

Середні ціни на оренду житла в Україні в лютому (інфографіка)
Український маркетплейс Dim.Ria підсумував зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості. Виявилось, що кількість пропозиції на ринку оренди зменшилася.
Так, станом на лютий 2024 року до грудня 2023 року в Чернігівській області пропозиції стало менше на 81%, у Сумській — на 71%, у Кіровоградській — на 56%. Проте у столиці кількість оголошень збільшилася більш ніж на 99%.
Ціни
У лютому 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 16 813 грн, а в області - 8 506 грн.
Протягом зимового періоду ціна знизилася на 22% у Сумській області. Також у Волинській області - на 15% і Черкаській області - на 11%.
Раніше сайт Oboz.ua писав, що оренда квартир значно подорожчала майже по всій країні. Наприклад, у січні 2023-го вартість оренди однокімнатної квартири у столиці становила 8 тис. грн на місяць. При цьому в середньому в оголошеннях вартість житла становила 10 тис. грн (фактично житло коштувало менше, ніж середня вартість з оголошення). За рік, у січні 2024-го, житло подорожчало на 4 тис. грн.
Середня вартість оренди, за даними ЛУН, склала вже 12 тис. грн. А в оголошеннях вказували в середньому 12,5 тис. грн.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною