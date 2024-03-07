Середні ціни на оренду житла в Україні в лютому (інфографіка) — Finance.ua
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Середні ціни на оренду житла в Україні в лютому (інфографіка)

Нерухомість
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Середні ціни на оренду житла в Україні в лютому (інфографіка)
Середні ціни на оренду житла в Україні в лютому (інфографіка), Фото: freepik.com
Український маркетплейс Dim.Ria підсумував зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості. Виявилось, що кількість пропозиції на ринку оренди зменшилася.
Так, станом на лютий 2024 року до грудня 2023 року в Чернігівській області пропозиції стало менше на 81%, у Сумській — на 71%, у Кіровоградській — на 56%. Проте у столиці кількість оголошень збільшилася більш ніж на 99%.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Ціни
У лютому 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 16 813 грн, а в області - 8 506 грн.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Протягом зимового періоду ціна знизилася на 22% у Сумській області. Також у Волинській області - на 15% і Черкаській області - на 11%.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Раніше сайт Oboz.ua писав, що оренда квартир значно подорожчала майже по всій країні. Наприклад, у січні 2023-го вартість оренди однокімнатної квартири у столиці становила 8 тис. грн на місяць. При цьому в середньому в оголошеннях вартість житла становила 10 тис. грн (фактично житло коштувало менше, ніж середня вартість з оголошення). За рік, у січні 2024-го, житло подорожчало на 4 тис. грн.
Середня вартість оренди, за даними ЛУН, склала вже 12 тис. грн. А в оголошеннях вказували в середньому 12,5 тис. грн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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