Серед українців значно зріс попит на гібридні автівки: лідери ринку — Finance.ua
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Серед українців значно зріс попит на гібридні автівки: лідери ринку

Особисті фінанси
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Серед українців значно зріс попит на гібридні автівки: лідери ринку
Серед українців значно зріс попит на гібридні автівки: лідери ринку
У червні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 49% більше, ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 70% торік.

Лідери ринку гібридів

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (352 од.)
Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.)
Третій за популярністю — Toyota Camry (74 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (78 од.)
Також у лідерській трійці: Toyota Prius (60 од.) та KIA Niro (50 од.).
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Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у червні вперше у 2024-му році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні. Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано близько 5200 нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.
Минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. За місяць кияни придбали 1948 нових авто, що на 10% більше, ніж торік. Мешканці Дніпропетровщини купили 496 од. (плюс 11%).
У травні український ринок вживаних легковиків досяг рекордного показника за останні 10 років. Зокрема, цього вдалося досягти завдяки спрощеним процедурам переоформлення та впливу нового законодавства про мобілізацію.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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