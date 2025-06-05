Серед підприємств найбільш оптимістичні плани на майбутнє мають мікропідприємства — результати опитування Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Серед підприємств найбільш оптимістичні плани на майбутнє мають мікропідприємства — результати опитування

Очікування щодо ділової активності у дворічній перспективі кілька місяців поспіль незначним чином покращились.

Про це йдеться в опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Індекс очікуваних змін ділової активності у квітні становить 0,15 (0,11 у березні та 0,10 у січні та лютому). Частка тих, хто планує розширення діяльності, дещо збільшилась, із 14% до 16,2%, а частка тих, хто планує скорочувати діяльність, два місяці поспіль поступово зменшується: у квітні порівняно з березнем зменшилась із 3,4% до 1,4%.

Частка тих, хто планує залишитись на поточному рівні, суттєво не змінилась та становить 82,4% (була 82,6%).

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Серед підприємств усіх розмірів найбільш оптимістичні плани на майбутнє мають мікропідприємства, показник яких є найвищим та становить 0,27. Показник малих (0,14), великих (0,13) та середніх (0,11) підприємств є суттєво нижчим та приблизно однаковим.

Регіони

Зареєстровані суттєві регіональні відмінності. Найвищі показники очікувань мають підприємства Тернопільської та Черкаської (по 1,00 для кожної) областей. Показник Сумської (-0,14) області є найнижчим із єдиним від’ємним значенням.

Галузі

Очікування залежать від галузі промисловості. Найвище значення показника мають деревообробна (0,28) та легка (0,27) промисловість. Показник харчової (0,08) промисловості є найнижчим.

Рівень невизначеності щодо планів на дворічну перспективу залежить від розміру підприємства. У квітні показник невизначеності є найвищим для великих (значення зросло із 29% до 35%) та середніх підприємств, значення для яких суттєво не змінилось порівняно з березнем та становить 32% (було 33%).

Показник невизначеності у дворічній перспективі є однаковим для малих та мікропідприємств та становить 27% (був 29% та 33% відповідно).

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