Сенат США ухвалив законопроєкт для зниження інфляції — Finance.ua

Сенат США ухвалив законопроєкт для зниження інфляції Вчора 10:32 — Світ

Сенат США ухвалив законопроєкт для зниження інфляції

Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт на $430 млрд, спрямований на боротьбу з інфляцією, а також зміною клімату. Він передбачає зниження цін на ліки та підвищення деяких податків.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Після 27-годинних дебатів та спроб республіканців зірвати ухвалення законопроєкту, Сенат схвалив „Закон про зниження інфляції“, при голосуванні за партійною лінією 51-50», — йдеться у повідомленні.

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Законопроєкт зокрема спрямований на скорочення викидів вуглекислого газу та перехід споживачів на «зелену» енергію. Крім того, він передбачає зниження вартості ліків для людей похилого віку, а також посилення контролю над податками для корпорацій та багатих.

Нагадаємо, раніше Джо Байден анонсував законопроєкт «Відновити краще, ніж було». Він передбачає інвестиції у розмірі $433 млрд протягом 10 років, які мають бути повністю оплачені за рахунок закриття податкових лазівок для найбагатших американців та корпорацій.

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