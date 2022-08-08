Сенат США ухвалив законопроєкт для зниження інфляції — Finance.ua

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Сенат США ухвалив законопроєкт для зниження інфляції

Світ
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Сенат США ухвалив законопроєкт для зниження інфляції
Сенат США ухвалив законопроєкт для зниження інфляції
Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт на $430 млрд, спрямований на боротьбу з інфляцією, а також зміною клімату. Він передбачає зниження цін на ліки та підвищення деяких податків.
Про це повідомляє Голос Америки.
«Після 27-годинних дебатів та спроб республіканців зірвати ухвалення законопроєкту, Сенат схвалив „Закон про зниження інфляції“, при голосуванні за партійною лінією 51-50», — йдеться у повідомленні.
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Законопроєкт зокрема спрямований на скорочення викидів вуглекислого газу та перехід споживачів на «зелену» енергію. Крім того, він передбачає зниження вартості ліків для людей похилого віку, а також посилення контролю над податками для корпорацій та багатих.
Нагадаємо, раніше Джо Байден анонсував законопроєкт «Відновити краще, ніж було». Він передбачає інвестиції у розмірі $433 млрд протягом 10 років, які мають бути повністю оплачені за рахунок закриття податкових лазівок для найбагатших американців та корпорацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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