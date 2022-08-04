Банк Англії прогнозує рекордне підвищення ставки через зростання інфляції – CNBC — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банк Англії прогнозує рекордне підвищення ставки через зростання інфляції – CNBC

Фондовий ринок
447
Банк Англії прогнозує рекордне підвищення ставки через зростання інфляції – CNBC
Банк Англії прогнозує рекордне підвищення ставки через зростання інфляції – CNBC
Банк Англії прогнозує найбільше за 27 років підвищення ставки через стрімке зростання інфляції.
Про це пише CNBC.
Керівник фінустанови Ендрю Бейлі вважає, що Комітет із грошово-кредитної політики банку може підвищити ставки одразу на 50 базисних пунктів. Це має повернути інфляцію до рівня 2%. Зараз інфляція країни досягла 9,4% — свого 40-річного максимуму.
Аналітик Джеймс Сміт наголосив, що ринок уже знизив очікування щодо банківської ставки з 3,5% до 2,9%. Однак все ще очікується два підвищення до грудня, а також ще трохи після цього терміну.
Експерт також зазначив, що банк дасть «сигнали» в четвер 4 серпня. На його думку, така інфляційна політика банку посилить негативні ризики для економіки, яка і без того вповільнюється.
Нагадаємо, в червні Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозувала, що Велика Британія постраждає у 2023 році найбільше серед країн G20 (за винятком росії) — в 2023 році за прогнозом країна продемонструє нульове зростання економіки після зростання на 3,6% у 2022 році.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.