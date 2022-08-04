Банк Англії прогнозує рекордне підвищення ставки через зростання інфляції – CNBC — Finance.ua

Банк Англії прогнозує рекордне підвищення ставки через зростання інфляції – CNBC Вчора 12:43 — Фондовий ринок

Банк Англії прогнозує рекордне підвищення ставки через зростання інфляції – CNBC

Банк Англії прогнозує найбільше за 27 років підвищення ставки через стрімке зростання інфляції.

Про це пише CNBC.

Керівник фінустанови Ендрю Бейлі вважає, що Комітет із грошово-кредитної політики банку може підвищити ставки одразу на 50 базисних пунктів. Це має повернути інфляцію до рівня 2%. Зараз інфляція країни досягла 9,4% — свого 40-річного максимуму.

Аналітик Джеймс Сміт наголосив, що ринок уже знизив очікування щодо банківської ставки з 3,5% до 2,9%. Однак все ще очікується два підвищення до грудня, а також ще трохи після цього терміну.

Експерт також зазначив, що банк дасть «сигнали» в четвер 4 серпня. На його думку, така інфляційна політика банку посилить негативні ризики для економіки, яка і без того вповільнюється.

Нагадаємо, в червні Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозувала, що Велика Британія постраждає у 2023 році найбільше серед країн G20 (за винятком росії) — в 2023 році за прогнозом країна продемонструє нульове зростання економіки після зростання на 3,6% у 2022 році.

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