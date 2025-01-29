СБУ заарештувала «нові» активи російського олігарха Дерипаски — Finance.ua
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СБУ заарештувала «нові» активи російського олігарха Дерипаски

Кримінал
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Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.
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Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.
Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски «Русал».
За матеріалами справи, арештовані боксити і глинозем належали олігарху з рф через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.
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Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.
На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.
Нагадаємо, що Дерипаска входить до найближчого оточення путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора.
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Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.
Слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни росії проти нашої держави.
Крім того, за матеріалами СБУ націоналізовано всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України.
За матеріалами:
Finance.ua
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