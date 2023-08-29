СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який у 2022 році перерахував до бюджету рф понад 50 млн рублів — Finance.ua

СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який у 2022 році перерахував до бюджету рф понад 50 млн рублів Сьогодні 17:20 — Кримінал

СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який у 2022 році перерахував до бюджету рф понад 50 млн рублів

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії рф. Мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у москві.

Напередодні повномасштабного вторгнення росії він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.

Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету рф у вигляді податків.

Таким чином тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів.

За даними слідства, фактичне «операційне» управління підприємствами, зокрема в росії, здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

Щодо спільниці фігуранта — вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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