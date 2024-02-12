Саудівська Аравія вирішила припинити свої плани розширення нафтових потужностей — Finance.ua

Саудівська Аравія вирішила припинити свої плани розширення нафтових потужностей Сьогодні 18:32 — Енергетика

Саудівська Аравія вирішила припинити свої плани розширення нафтових потужностей

Саудівська Аравія вирішила припинити свої плани розширення нафтових потужностей через енергетичний перехід. Про це заявив у понеділок міністр енергетики королівства. Він також додав, що у королівства є багато вільних потужностей, щоб пом’якшити нафтовий ринок.

Про це пише Reuters.

30 січня уряд Саудівської Аравії наказав державній нафтовій компанії Aramco відкрити нову вкладку, припинити свій план розширення видобутку нафти та націлити на максимальну стабільну потужність видобутку 12 мільйонів барелів на день (б/д), що на 1 млн б/д нижче ніж ціль, оголошена в 2020 році, яка повинна була бути досягнута в 2027 році.

Міністр енергетики ще додав, що Aramco має інші інвестиції, зокрема в нафту, газ, нафтохімію та відновлювані джерела енергії.

Саудівська Аравія заявила, що прагне досягти нульових викидів до 2060 року, а Aramco заявляє, що хоче досягти нульових викидів від власних операцій до 2050 року.

Принц Абдулазіз заявив, що у королівства є «велика подушка» резервних нафтових потужностей на випадок великих перебоїв у глобальних поставках, спричинених конфліктом або стихійними лихами.

Відповідно до скорочень, узгоджених між Організацією країн-експортерів нафти та союзниками на чолі з росією, або ОПЕК+, видобуток нафти в Саудівській Аравії приблизно на 3 мільйони барелів на добу нижчий від максимальної стійкої потужності в 12 мільйонів барелів на добу, що робить країну найбільшим у світі власником вільних потужностей.

«Ми готові змінювати вгору, вниз, все, що диктує необхідність ринку», — сказав принц Абдулазіз.

Він розкритикував ухвалене Міжнародним енергетичним агентством у 2022 році рішення про вивільнення нафти з аварійних резервів з метою охолодження світових цін після вторгнення росії в Україну.

Виконавчий директор Aramco Амін Нассер, виступаючи на тому ж заході, сказав, що очікує, що попит на нафту зросте до 104 мільйонів барелів на добу в цьому році та до 105 мільйонів барелів на добу в 2025 році.

Дані ОПЕК показують, що минулого року попит на нафту досяг рекорду понад 102 мільйони барелів на добу.

Довідка Finance.ua:

Нагадамо, ціни на нафту за 2023 впали на 10%, що стало першим зниженням за два роки. Нафта подешевшала після того, як геополітичні проблеми, скорочення видобутку та глобальні заходи щодо стримування інфляції викликали різкі коливання цін.

росія збільшила обсяги постачання нафти в Китай у 2023 році. Вони сягнули 100 мільйонів тонн. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані російської нафтопровідної монополії «Транснафти». За словами голови Транснафти Миколи Токарєва, поставки нафти в КНР зросли до близько 2 мільйонів барелів на день в 2023 р. Також росія наростила обсяги постачання нафти в Індію до 70 мільйонів тонн.



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