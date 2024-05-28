Саудівська Аравія планує продати одну з найбільших нафтових компаній — скільки коштуватиме угода 28.05.2024, 02:04 — Фондовий ринок

Саудівська Аравія планує продати одну з найбільших нафтових компаній — скільки коштуватиме угода

Саудівська Аравія планує продаж акцій однієї з найбільших нафтових компаній — Aramco. За чутками, розміщення акцій може залучити близько 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters

Як зазначається, акції будуть зареєстровані в Ер-Ріяді, і це буде повністю ринкове розміщення, а не прискорений продаж протягом кількох днів.

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«Рішення про продаж акцій — це питання наших акціонерів, і ми не можемо його коментувати», — заявили в Aramco.

Працювати над угодою було доручено банкам Citigroup, Goldman Sachs і HSBC. Саудівська Аравія розпочала економічний перехід, відомий як «Бачення-2030». Він передбачає розширення приватного сектора та зростання ненафтових прибутків.

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Уряд Саудівської Аравії залишається найбільшим акціонером Aramco з часткою 90% і значною мірою залежить від її виплат. Своєю чергою, Aramco розраховує виплатити 31 мільярд доларів у вигляді дивідендів. І це попри повідомлення про зниження прибутку за перший квартал на тлі зниження нафтових цін і обсягів продажів.

З моменту первинного публічного розміщення акцій у 2019 році акції Aramco виросли з ціни в 32 ріали до максимуму в 38,64 ріала рік тому.

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