Втрати російської робочої сили загрожують нафтовому сектору Сьогодні 19:44

Війна в Україні вже відібрала значну кількість життів російських солдатів. За даними, оприлюдненими міністром закордонних справ Франції та Міністерством оборони Великої Британії, загибель російських військових вже перевищила півмільйона осіб з початку конфлікту.

Проте, втрати не обмежуються лише життям солдатів. Відхід багатьох працездатних чоловіків на фронт або виїзд за кордон позбавляє рф цінної робочої сили, особливо в нафтовій галузі. За оцінками Kasatkin Consulting, цього року нафтогазовому сектору бракує близько 40 000 робочих, що ставить під загрозу нормальне функціонування цієї стратегічно важливої галузі.

Незважаючи на це, підприємства нафтогазової промисловості залишаються найбільш вигідними роботодавцями в рф. Припускаючи, що минулорічні доходи галузі склали 88 мільярдів євро, прогнози вказують на подальше зростання цього показника.

Інші джерела вказують, що вуглеводнева промисловість рф залишається однією з найвищеоплачуваних галузей, забезпечуючи робочим доходи на дві третини вищі за середній рівень по країні.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.