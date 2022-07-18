Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу - наслідний принц — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу - наслідний принц

Енергетика
1453
Саудівська Аравія не має додаткових потужностей для нарощування видобутку нафти понад 13 млн барелів на добу, заявив у суботу саудівський наслідний принц Мухаммед бен Салман.
«Королівство оголосило про збільшення виробничих потужностей до рівня 13 млн барелів на добу, за цим порогом у нас немає додаткових потужностей для збільшення виробництва», — наводить його слова газета The National, що видається в ОАЕ.
Читайте також
Видання зазначає, що раніше Саудівська Аравія оголошувала про мету досягти рівня виробничих потужностей у видобутку нафти до 13 млн барелів на добу до 2027 року.
За інформацією західних ЗМІ, на сьогодні Saudi Aramco видобуває 10,5 млн. барелів нафти на добу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.