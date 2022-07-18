Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу - наслідний принц — Finance.ua

Саудівська Аравія не зможе видобувати понад 13 млн барелів нафти на добу - наслідний принц Вчора 12:12 — Енергетика

Саудівська Аравія не має додаткових потужностей для нарощування видобутку нафти понад 13 млн барелів на добу, заявив у суботу саудівський наслідний принц Мухаммед бен Салман.

«Королівство оголосило про збільшення виробничих потужностей до рівня 13 млн барелів на добу, за цим порогом у нас немає додаткових потужностей для збільшення виробництва», — наводить його слова газета The National, що видається в ОАЕ.

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Видання зазначає, що раніше Саудівська Аравія оголошувала про мету досягти рівня виробничих потужностей у видобутку нафти до 13 млн барелів на добу до 2027 року.

За інформацією західних ЗМІ, на сьогодні Saudi Aramco видобуває 10,5 млн. барелів нафти на добу.

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