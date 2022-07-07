Нафта подешевшала до 100 доларів — Finance.ua
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Нафта подешевшала до 100 доларів

Енергетика
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Ціни на нафту в четвер, 7 липня, відновили свої позиції після різкого падіння на двох попередніх сесіях. Інвестори знову зосередили свою увагу на обмеженій пропозиції, незважаючи на триваючі побоювання з приводу перспектив попиту на тлі ризиків глобальної рецесії.
Про це повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,7%, до 101,36 доларів за барель після падіння більш ніж на 2 долари до сесійного мінімуму в 98,50 долара раніше. Ф’ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,6% до 99,12 доларів за барель, відскочивши від внутрішньоденного мінімуму в 96,57 долара.
«Побоювання рецесії продовжують зростати, і це, очевидно, викликає деякі побоювання з приводу перспектив попиту, — сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу досліджень сировинних товарів ING. Проте підтримуючі фундаментальні фактори повинні означати, що подальше зниження є відносно обмеженим».

Побоювання рецесії

Ціни на нафту впали разом з іншими сировинними товарами, такими як метали та пальмова олія, оскільки центральні банки по всьому світу за останні кілька місяців підвищили процентні ставки для боротьби з інфляцією, збільшуючи побоювання з приводу рецесії і удару по попиту на сировинні товари.
Brent і WTI закрилися в середу на найнижчому рівні з 11 квітня. Падіння послідувало за різким падінням у вівторок, незважаючи на дефіцит світових запасів. WTI впала на 8%, в той час як Brent впала на 9% — падіння на 10,73 долара стало третім за величиною для контракту з моменту початку торгів в 1988 році.
Трейдери спостерігають за можливими перебоями в поставках нафти Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), якому російський суд наказав призупинити діяльність на 30 днів. Експорт через КТК, через який проходить близько 1% світових поставок нафти, станом на ранок середи тривав.
За матеріалами:
РБК-Україна
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