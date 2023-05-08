САП викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів «Київзеленбуду» — Finance.ua

САП викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів «Київзеленбуду»
Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів КО «Київзеленбуд».
Про це повідомляє пресслужба САП.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно:
- колишнього позаштатного радника гендиректора КО;
- 2 колишніх гендиректорів КО (у 2016–2018 та 2018-2019 роках);
- ексзаступника гендиректора з комерційних питань;
- колишнього начальника та працівника одного з відділів об’єднання;
- довіреної особи позаштатного радника гендиректора «Київзеленбуду»;
- колишнього виконувача обов’язків начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради;
- директора приватного товариства;
- приватного підприємця.
Розслідування встановило, що з 2016 до 2017 року «Київзеленбуд» провів тендери на закупівлю спецтехніки. Колишнього позаштатного радника гендиректора КО слідство вважає організатором корупційної схеми. Він забезпечив перемогу в цих тендерах наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.
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Крім того, частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії.
Нагадаємо, київські митники викрили спробу ввезення цілого літака «Cessna» по частинах. Згідно з товаросупровідними документами, поданими до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака «Cessna», що був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро.
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