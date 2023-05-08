САП викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів «Київзеленбуду» — Finance.ua

САП викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів «Київзеленбуду» Сьогодні 10:15 — Кримінал

Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів КО «Київзеленбуд».

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно:

колишнього позаштатного радника гендиректора КО;

2 колишніх гендиректорів КО (у 2016–2018 та 2018-2019 роках);

ексзаступника гендиректора з комерційних питань;

колишнього начальника та працівника одного з відділів об’єднання;

довіреної особи позаштатного радника гендиректора «Київзеленбуду»;

колишнього виконувача обов’язків начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради;

директора приватного товариства;

приватного підприємця.

Розслідування встановило, що з 2016 до 2017 року «Київзеленбуд» провів тендери на закупівлю спецтехніки. Колишнього позаштатного радника гендиректора КО слідство вважає організатором корупційної схеми. Він забезпечив перемогу в цих тендерах наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.

Крім того, частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії.

Нагадаємо, київські митники викрили спробу ввезення цілого літака «Cessna» по частинах. Згідно з товаросупровідними документами, поданими до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака «Cessna», що був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро.

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