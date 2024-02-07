SAP у березні закриє російським клієнтам доступ до своїх хмарних сервісів — Finance.ua

SAP у березні закриє російським клієнтам доступ до своїх хмарних сервісів
Найбільший у світі постачальник застосунків для бізнесу — німецька компанія SAP — закриє російським клієнтам доступ до своїх хмарних сервісів із 20 березня 2024 року.
Про це SAP повідомила своїм клієнтам у росії, пише РБК з посиланням на копію листа.
У ньому клієнтів SAP попросили до вказаної дати вивантажити дані з хмари, щоб уникнути втрати інформації. Також «САП СНД» висловила готовність «без зволікання провести переговори щодо дострокового припинення договору на хмарні послуги».
Загалом у SAP у росії було близько 1500 клієнтів, зокрема такі великі компанії, як РЖД, «Аерофлот», Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Відео-Ельдорадо», майже всі нафтогазові, хімічні та металургійні компанії.
Нагадаємо, у вересні минулого року компанія попередила російських клієнтів, що залишилися, що до 31 грудня 2023 року відключить їх від підтримки софту. Досі в силі залишалося лише використання хмарних сервісів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною