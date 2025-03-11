Samsung та LG перенесуть своє виробництво в США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung та LG перенесуть своє виробництво в США

Технології&Авто
24
Samsung та LG перенесуть своє виробництво в США
Samsung та LG перенесуть своє виробництво в США
Samsung і LG, два провідні південнокорейські виробники побутової техніки, розглядають можливість перенесення своїх заводів з Мексики до США. Це рішення пов’язане з бажанням мінімізувати наслідки нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа на товари, що імпортуються до США. Планується, що перенесені заводи будуть виробляти холодильники та пральні машини.
Ця інформація була частиною документа, опублікованого Білим домом під назвою «50 перемог для американського народу за перші 50 днів президентства Трампа».
Samsung та LG згадані в ньому як компанії, що розглядають перенесення виробництва в США, але конкретні продукти, які випускатимуть на нових заводах, не уточнюються.
Читайте також
Дональд Трамп, відомий своєю політикою «Америка понад усе», обіцяв перетворити США на виробничий центр світового рівня. Із запровадженням тарифів на імпорт товарів із країн, що накладають високі мита на експорт із США, очікується, що все більше компаній інвестуватимуть у американське виробництво.
Samsung вже вклала мільярди доларів у виробництво напівпровідників на території США і може аналогічним чином підійти до будівництва заводів з виробництва побутової техніки.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems