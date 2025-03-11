Samsung та LG перенесуть своє виробництво в США — Finance.ua

Samsung та LG перенесуть своє виробництво в США Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

Samsung та LG перенесуть своє виробництво в США

Samsung і LG, два провідні південнокорейські виробники побутової техніки, розглядають можливість перенесення своїх заводів з Мексики до США. Це рішення пов’язане з бажанням мінімізувати наслідки нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа на товари, що імпортуються до США. Планується, що перенесені заводи будуть виробляти холодильники та пральні машини.

Ця інформація була частиною документа, опублікованого Білим домом під назвою «50 перемог для американського народу за перші 50 днів президентства Трампа».

Samsung та LG згадані в ньому як компанії, що розглядають перенесення виробництва в США, але конкретні продукти, які випускатимуть на нових заводах, не уточнюються.

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Дональд Трамп, відомий своєю політикою «Америка понад усе», обіцяв перетворити США на виробничий центр світового рівня. Із запровадженням тарифів на імпорт товарів із країн, що накладають високі мита на експорт із США, очікується, що все більше компаній інвестуватимуть у американське виробництво.

Samsung вже вклала мільярди доларів у виробництво напівпровідників на території США і може аналогічним чином підійти до будівництва заводів з виробництва побутової техніки.

iTechua За матеріалами:

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