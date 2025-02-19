Samsung анулює свої акції на $2,11 млрд — Finance.ua
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Samsung анулює свої акції на $2,11 млрд

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Samsung анулює свої акції на $2,11 млрд
Samsung анулює свої акції на $2,11 млрд
Південнокорейський флагман Samsung Electronics вирішив анулювати власні акції на суму 3,05 трлн вон ($2,11 млрд), які компанія придбала раніше.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на повідомлення компанії, опубліковане в регуляторних органах.
В окремій заяві Samsung також повідомляє, що в період з 19 лютого до 16 травня цього року придбає власні звичайні акції на суму 2,7 трлн вон, а також інші акції на суму 304 млрд вон.
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Компанія пояснює це прагненням підвищити акціонерну вартість, зміцнити свої позиції на ринку та принести користь своїм співробітникам.
У листопаді минулого року компанія заявила, що планує викупити акції на суму 10 трлн вон протягом одного року після того, як ціна її акцій виявилася нижчою, ніж у конкурентів, таких як SK Hynix, що стало першим випадком, коли технологічний гігант вирішив викупити акції з 2017 року.
За матеріалами:
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